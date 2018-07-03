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День Независимости масштабно отмечают в Витебске
День Независимости масштабно отмечают во всех регионах страны. В Витебске праздник проходит по всему городу.
Особенно многолюдно в эти минуты на площади Победы. Здесь играет духовой оркестр, работают различные площадки по интересам.
И на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Марина Романовская. Марина, с праздником! Как встречает 3 июля северный регион.
Здравствуйте, коллеги! Тысячи жителей и гостей города собрались на главной площади Витебска, чтобы поздравить друг друга с Днем Независимости. Многие из них приняли участие и в торжественном шествии.
Многотысячная колонна прошагала по центральной улице Витебска к площади Победы. Здесь, у мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, состоялся митинг. К Вечному огню возложили цветы.
Развлекательные площадки - на любой вкус. Праздничный ритм задает духовой оркестр. Кстати, те, кто давно мечтал научиться танцевать, могут сделать это сегодня во время мастер-класса.
Особый интерес и к выставке военной техники. Популярностью у семей с детьми пользуется также интерактивная площадка, где представлены пожарные машины. Для тех, кто предпочитает активный отдых, работают аттракционы.
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