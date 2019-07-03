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День Независимости - особый праздник для каждого белоруса. Александр Метла помнит о подвиге отца
День Независимости - особый праздник для каждого белоруса. Дата, которая объединяет всех, и эта связь времен не прервется, пока жива память, которая передается от поколения к поколению. Михаил Метла Родину отправился защищать, не достигнув даже совершеннолетия, пришлось добавить себе год. В 1944-м его направили в танковые войска, где 17-летний юноша увидел все ужасы войны. Рядовой механик-водитель уничтожил не один танк, да и в его боевую машину не раз попадали вражеские снаряды. Великую Победу он встретил в госпитале. Михаила Никитича уже нет рядом с нами, но его близкие и родные помнят о подвиге и ежедневно рассказывают тысячам туристов, что стоит за страшным словом война.
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