День Независимости отметили в посольстве Беларуси в Москве

Надо отдать должное Беларуси - она помнит о том, что произошло, а иногда стоит и поучиться у нее. Я считаю, что наше будущее здесь, оно с нашими праздниками, с нашими ценностями. Конечно, в этом смысле я бы пожелал, чтобы на этом пути мы шли в ногу, вместе. Я думаю, что мы на этом пути, несмотря на трудности, несмотря на жестокость сегодняшнего дня, несмотря на то, что нам приходится воевать с этой сворой. Все больше и больше людей это понимают. Понимают, что сообща мы можем в этой битве победить.

Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками