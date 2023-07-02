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День Независимости отметили в посольстве Беларуси в Москве

Народы Беларуси и России роднит ответственность за сохранение общей памяти и правды. В белорусском посольстве в Москве состоялся торжественный прием в честь Дня Независимости. Поздравить страну пришли российские дипломаты, депутаты Госдумы, экономисты, известные общественные и политические деятели. Выступая перед собравшимися, посол Беларуси отметил, что по эмоциям День Независимости очень близок ко Дню Победы - такая же большая радость, что белорусская земля больше не познает ужасов войны, и надежда на то, что в единстве и братстве с Россией мы останемся сильным, независимым и мирным государством.

Безусловно, для меня это очень значимый праздник как для белоруса и как для гражданина России. Я рад, что мы шли и будем идти нога в ногу, у нас одинаковые понятия по жизни, у нас одинаковые мечты, планы. Я буду очень рад, если гражданка Беларуси полетит в космос в следующем году. Белорусамникогда не меняться!Это один из самыхнадежных партнеров России. Один из самых спокойных, терпеливых народов, один из самых порядочных.
Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России
Надо отдать должное Беларуси - она помнит о том, что произошло, а иногда стоит и поучиться у нее. Я считаю, что наше будущее здесь, оно с нашими праздниками, с нашими ценностями. Конечно, в этом смысле я бы пожелал, чтобы на этом пути мы шли в ногу, вместе. Я думаю, что мы на этом пути, несмотря на трудности, несмотря на жестокость сегодняшнего дня, несмотря на то, что нам приходится воевать с этой сворой. Все больше и больше людей это понимают. Понимают, что сообща мы можем в этой битве победить.
Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

В честь Дня Независимости в культурном и деловом центре посольства состоялся праздничный концерт. Он объединил звезд белорусской и российской эстрады. Выступали Александр Буйнов, Таисия Повалий, Руслан Алехно и конечно незабываемые "Сябры".

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