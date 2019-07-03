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День Независимости - праздник единения и свободы. В социальных сетях люди делятся публикациями
В социальных сетях люди делятся публикациями и благодарят всех, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирное небо над головой.
По всей стране расположились тематические фотозоны, где можно увидеть быт того времени и узнать, как освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Праздник объединил людей разных возрастов. Даже самые юные жители страны знают, какой ценой досталась Победа. Вместе с родителями малыши гуляют по улицам города. А взрослые публикуют фотографии на страничках в "Инстаграм", где выражают слова гордости за историю нашей страны.
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