День Независимости - праздник единения и свободы. В социальных сетях люди делятся публикациями

В социальных сетях люди делятся публикациями и благодарят всех, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирное небо над головой.



По всей стране расположились тематические фотозоны, где можно увидеть быт того времени и узнать, как освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.



Праздник объединил людей разных возрастов. Даже самые юные жители страны знают, какой ценой досталась Победа. Вместе с родителями малыши гуляют по улицам города. А взрослые публикуют фотографии на страничках в "Инстаграм", где выражают слова гордости за историю нашей страны.





