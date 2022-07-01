День Независимости, саммиты "Большой семерки" и НАТО и причины польской агрессии обсудят эксперты "Клуба редакторов"

Собственная безопасность - прежде всего! Лидеры Беларуси и России переговорами о военно-техническом сотрудничестве послали четкий и предельно понятный Западу сигнал. Общая стратегия по защите рубежей, ее глубокая проработка - это ответ на постоянную милитаризацию у границ Союзного государства. Независимую Беларусь в начале девяностых заверили: в обмен на отказ от ядерного вооружения не будут применять санкций и какого-либо давления. Чего стоят обещания Запада? Сегодня мы видим в полной мере.



Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал":

Я абсолютно уверен в том, что если бы ситуация была 1994 года, когда нам пообещали никогда не применять санкции в отношении Беларуси, никогда экономически на нас не воздействовать, если бы мы тогда не поверили в это, а ведь так обещали красиво… Нашли кого слушать… А у Президента не было тогда выбора на самом деле. Он реально был готов выстраивать эти отношения. Но сейчас бы с нами по-другому разговаривали, если бы мы имели возможность и сохранили это ядерное оружие на своей территории. Здесь нужно воспринимать только одно: если у тебя лежит дубина в нужном месте, это не значит, что ты должен ее применять. Но если у тебя нет дубины, то к тебе могут прийти и навязать свои правила и свои ценности.

А также - День Независимости, за которую надо бороться, саммиты "Большой семерки" и НАТО на фоне убийства мигрантов в Испании и причины польской агрессии. Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".