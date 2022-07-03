День Независимости в Бресте начался с патриотической традиции

Виталий Иванов, житель г. Бреста: Радостные эмоции! Радостные эмоции, что поколение, которое подарило нам этот мир, сегодня может видеть, что мы этот мир ценим, храним и транслируем. И главная эмоция - это уверенность в будущем! Когда мы видим события, происходящие в рамках дня Независимости, мы в это будущее верим!