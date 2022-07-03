3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
День Независимости в Бресте начался с патриотической традиции
Ярко и празднично сегодня в Бресте. День Независимости там начался с патриотической традиции.
Тысячи людей пришли в Брестскую крепость, чтобы выразить свою благодарность героям. В руках - алые розы и гвоздики в память о кровопролитных боях, которые прошли в цитадели в июне 41-го.
У Вечного огня находится некрополь - под мраморными плитами захоронены более тысячи защитников. Их подвиг всегда будет жить в сердцах белорусов. У могил красноармейцев прошла минута молчания. Воины Брестского гарнизона припали на колено и склонили головы в память о павших в борьбе за свободу и независимость.
А после в гарнизонном храме цитадели прочитали молитву за Беларусь. Священнослужители и прихожане помолились о мире и благополучии белорусского народа
Виталий Иванов, житель г. Бреста:Радостные эмоции! Радостные эмоции, что поколение, которое подарило нам этот мир, сегодня может видеть, что мы этот мир ценим, храним и транслируем. И главная эмоция - это уверенность в будущем! Когда мы видим события, происходящие в рамках дня Независимости, мы в это будущее верим!
Торжества в Бресте проходят в нескольких локациях. В парке Воинов-интернационалистов устроили концерт и тематическую выставку. На ней можно было ознакомиться с элементами вооружения белорусской армии. Завершится праздник концертом у стен Брестской крепости и фейерверком.
Читайте также:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все