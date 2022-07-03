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День Независимости в Бресте начался с патриотической традиции

Ярко и празднично сегодня в Бресте. День Независимости там начался с патриотической традиции.

Тысячи людей пришли в Брестскую крепость, чтобы выразить свою благодарность героям. В руках - алые розы и гвоздики в память о кровопролитных боях, которые прошли в цитадели в июне 41-го.

У Вечного огня находится некрополь - под мраморными плитами захоронены более тысячи защитников. Их подвиг всегда будет жить в сердцах белорусов. У могил красноармейцев прошла минута молчания. Воины Брестского гарнизона припали на колено и склонили головы в память о павших в борьбе за свободу и независимость.

А после в гарнизонном храме цитадели прочитали молитву за Беларусь. Священнослужители и прихожане помолились о мире и благополучии белорусского народа

Виталий Иванов, житель г. Бреста:Радостные эмоции! Радостные эмоции, что поколение, которое подарило нам этот мир, сегодня может видеть, что мы этот мир ценим, храним и транслируем. И главная эмоция - это уверенность в будущем! Когда мы видим события, происходящие в рамках дня Независимости, мы в это будущее верим!

Торжества в Бресте проходят в нескольких локациях. В парке Воинов-интернационалистов устроили концерт и тематическую выставку. На ней можно было ознакомиться с элементами вооружения белорусской армии. Завершится праздник концертом у стен Брестской крепости и фейерверком.

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