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День Независимости в Бресте начался в легендарной крепости
В Бресте День Независимости начался в знаковом месте - Брестской крепости. Сюда, где в июне 1941-го шли кровопролитные бои, сегодня несут алые цветы.
Репортаж Марии Тройнич: Брест поздравляет всех с белорусов с Днем Независимости! Мы находимся в центральной части цитадели - в сердце Брестской крепости. До войны здесь было много зданий: но от них остались лишь руины. Несмотря на чудовищный удар врага, защитники не сдались. Их стойкость всегда будет символом мужества в борьбе за Родину.Лейтенанты Кижеватов, Наганов… Имена героев высечены на мраморных плитах некрополя. Один из самых эмоциональных моментов - минута молчания. Воины Брестского гарнизона припадают на колено и склоняют голову у могил защитников.
Мы свободная нация, мы фактически ни от кого экономически не зависим. У нас есть государственная граница, у нас есть белорусский народ. Вот, что для меня значит День Независимости! И то, что в этот день было покончено с фашизмом на территории Беларуси.
Самое главное, что в основе этого праздника находится единство нашего народа, нашей нации. Потому что именно единство помогло нам в годы Великой Отечественной войны завоевать Победу. Гордость за свою страну, гордость за подвиги наших предков!
Эмоции радости, эмоции гордости за нашу страну! Это независимость нашей любимой Родины, Отечества! Поэтому мы все очень рады сегодня присутствовать на таком знаменательном празднике.
Торжества в Бресте сейчас проходят на нескольких локациях. Так, в парке "Воинов-интернационалистов" развернули выставку под открытым небом, где можно было ознакомиться с элементами вооружения.Праздник Независимости в Бресте продолжается. Вечером возле знаменитого монумента "Звезда" Брестской крепости состоится патриотический концерт. У стен цитадели прозвучат песни о любви к Родине.
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