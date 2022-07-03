День Независимости в Бресте начался в легендарной крепости

Мы свободная нация, мы фактически ни от кого экономически не зависим. У нас есть государственная граница, у нас есть белорусский народ. Вот, что для меня значит День Независимости! И то, что в этот день было покончено с фашизмом на территории Беларуси.



Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома