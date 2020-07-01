День Независимости в Минске. Программа главных мероприятий

10:00

- празднование начнется с патриотического шествия "Беларусь помнит" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню.

12:00

- на площадке у Дворца спорта развернется республиканская выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Минчан и гостей столицы ждет широкий ассортимент продукции отечественного производства, яркая развлекательная программа. Также здесь организуют зону фуд-корта. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно.

20:00

- торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Я. Купалы. Световое шоу завершится в 23:00.

21:00

- у стелы "Минск - город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием популярных артистов белорусской эстрады, известных хореографических коллективов.

23:00

- небо Минска раскрасит праздничный фейерверк.

Огненное шоу покажут в

8 точках города:

в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены".

2-5 июля

на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представят гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, пройдут во всех районах города.

Инфо: Минск. Официально.

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