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День Независимости в Минске. Программа главных мероприятий
10:00
- празднование начнется с патриотического шествия "Беларусь помнит" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню.
12:00
- на площадке у Дворца спорта развернется республиканская выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Минчан и гостей столицы ждет широкий ассортимент продукции отечественного производства, яркая развлекательная программа. Также здесь организуют зону фуд-корта. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно.
20:00
- торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Я. Купалы. Световое шоу завершится в 23:00.
21:00
- у стелы "Минск - город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием популярных артистов белорусской эстрады, известных хореографических коллективов.
23:00
- небо Минска раскрасит праздничный фейерверк.
Огненное шоу покажут в
8 точках города:
в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены".
2-5 июля
на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представят гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, пройдут во всех районах города.
Инфо: Минск. Официально.
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