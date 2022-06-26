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День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Витебске
Витебск сегодня отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Во время оккупации город был практически полностью разрушен. Когда в Витебск вошли советские войска, в нем оставалось всего 118 жителей. Жертв фашизма почтут минутой молчания, к Вечному огню возложат живые цветы.
Николай Орлов, председатель Витебского горисполкома:
Этот день город встречает с гордостью за его историческое прошлое, с низким поклоном воинам-освободителям, которые подарили возможность на развитие, смотреть на небо. Улыбаться. Радоваться.
Витебск отпраздновал 1048-летие
Накануне Витебск отпраздновал 1048 день рождения. Это один из самых древних городов Беларуси. Праздник открылся концертом в летнем амфитеатре. Поздравить жителей города приехали делегации из разных уголков нашей страны, также из России. Для гостей подготовили множество праздничных локаций. На пешеходной улице Суворова развернулась выставка-ярмарка, а на площади Победы прошел грандиозный праздник для молодежи. Подарок для "города художников" подготовили уличные музыканты, перформеры, гимнасты. Также жителей и гостей пригласили на открытый чемпионат по парашютному спорту, концерты, конкурсы, литературные проекты.
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