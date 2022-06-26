День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Витебске

Витебск сегодня отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Во время оккупации город был практически полностью разрушен. Когда в Витебск вошли советские войска, в нем оставалось всего 118 жителей. Жертв фашизма почтут минутой молчания, к Вечному огню возложат живые цветы.



Николай Орлов, председатель Витебского горисполкома:

Этот день город встречает с гордостью за его историческое прошлое, с низким поклоном воинам-освободителям, которые подарили возможность на развитие, смотреть на небо. Улыбаться. Радоваться.

