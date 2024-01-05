День открытых дверей БНТУ собрал более тысячи абитуриентов: что подготовили в стенах вуза для старшеклассников

Ежегодно мы работаем над открытием новых специальностей. Хочется сказать, что в прошлом и в этом году они абсолютно новые. Мы провели ребрендинг специальностей. Они имеют новые названия и новые форматы подготовки студентов. Поэтому сейчас мы предлагаем 67 специальностей по первой ступени получения образования.

Юрий Николайчик, проректор БНТУ