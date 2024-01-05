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День открытых дверей БНТУ собрал более тысячи абитуриентов: что подготовили в стенах вуза для старшеклассников
День открытых дверей в Белорусском национальном техническом университете собрал более тысячи абитуриентов со всей страны, чтобы познакомиться с особенностями проведения приемной кампании, новыми специальностями. На встречу приехали и организации заказчиков кадров. Для старшеклассников подготовили интерактивные площадки. Мастер-классы по разработке дизайна мобильных машин, программированию и автоматизации.
Здесь органично совмещается все: активная общественная жизнь и научная деятельность, учеба и преподаватели. Все преподносят информацию на высшем уровне. Я действительно получаю ценные практические знания, которые касаются моей специальности.
Ежегодно мы работаем над открытием новых специальностей. Хочется сказать, что в прошлом и в этом году они абсолютно новые. Мы провели ребрендинг специальностей. Они имеют новые названия и новые форматы подготовки студентов. Поэтому сейчас мы предлагаем 67 специальностей по первой ступени получения образования.
"Я выбирал из многих технических вузов Беларуси на самом деле. Выбрал БНТУ, потому что здесь много всяких направленных профессий. Именно этот факультет я выбрал, потому что на нем можно получить образование, с помощью которого можно будет потом работать на таких предприятиях, как Гомсельмаш, МТЗ, МАЗ", - рассказывает о своем выборе абитуриент Максим Мулюк.
В БНТУ ведут подготовку специалистов по трем профилям обучения: архитектурный, инженерный и экономический. Также свои двери для абитуриентов открыли и другие вузы страны.
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