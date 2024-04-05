День открытых дверей для школьников и кадетов провела Минская районная структура ДОСААФ

Почувствовать себя пилотом настоящего спорткара и запустить ракету в небо - день открытых дверей для школьников и кадетов провел ДОСААФ Минского района. Площадка собрала более 200 юных жителей столицы и района. Работала выставка техники, а также тематические секции. Ребята побывали на практических занятиях с военными.