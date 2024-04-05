ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

День открытых дверей для школьников и кадетов провела Минская районная структура ДОСААФ

Почувствовать себя пилотом настоящего спорткара и запустить ракету в небо - день открытых дверей для школьников и кадетов провел ДОСААФ Минского района. Площадка собрала более 200 юных жителей столицы и района. Работала выставка техники, а также тематические секции. Ребята побывали на практических занятиях с военными.

Сегодня ДОСААФ развивает 22 вида спорта, в том числе автомобильный, подводный, мотобол и радиоспорт. Также в обществесодействияармии,авиацииифлоту готовят парашютистов и летчиков, обучают пулевой и практической стрельбе, а еще проводят соревнования по пейнт- и страйкболу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все