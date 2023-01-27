3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
День открытых дверей для желающих связать свою жизнь с армией прошел в Военной академии
Более тысячи потенциальных абитуриентов посетили день открытых дверей в Военной академии Беларуси. В кузницу офицерских кадров съехались солдаты срочной службы и школьники. Подготовка авиаторов, танкистов и артиллеристов - гости смогли увидеть все, что называется, на практике. Узнали об особенностях поступления в академию, специфике обучения и перспективах будущих офицеров.
Такие встречи в Военной академии проходят регулярно и желающих связать свою жизнь с армией немало.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов