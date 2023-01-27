День открытых дверей для желающих связать свою жизнь с армией прошел в Военной академии

Более тысячи потенциальных абитуриентов посетили день открытых дверей в Военной академии Беларуси. В кузницу офицерских кадров съехались солдаты срочной службы и школьники. Подготовка авиаторов, танкистов и артиллеристов - гости смогли увидеть все, что называется, на практике. Узнали об особенностях поступления в академию, специфике обучения и перспективах будущих офицеров.