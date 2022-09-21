3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
День открытых дверей на БелАЗе пройдет 24 сентября
В субботу, 24 сентября, на БелАЗе состоится день открытых дверей, об этом сообщает БелТА.
Традиционно ко Дню машиностроителя Белорусский автомобильный завод открывает свои двери для всех желающих посетить одного из ведущих мировых производителей карьерной техники.
В этом году в программе мероприятия планируется посещение музея трудовой славы БелАЗа и производственных цехов, выставка карьерной техники, а также выступление профессиональных артистов.
Для детей предусмотрены аквагрим и костюмированные фото, тематический конкурс рисунка на асфальте "Мы рисуем БелАЗ!", картинги, а также игровые зоны. Кроме этого, во время дня открытых дверей будут действовать торговые и сувенирные павильоны, чеканка монет и многое другое.
Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов