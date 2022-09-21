День открытых дверей на БелАЗе пройдет 24 сентября

В субботу, 24 сентября, на БелАЗе состоится день открытых дверей, об этом сообщает БелТА.



Традиционно ко Дню машиностроителя Белорусский автомобильный завод открывает свои двери для всех желающих посетить одного из ведущих мировых производителей карьерной техники.



В этом году в программе мероприятия планируется посещение музея трудовой славы БелАЗа и производственных цехов, выставка карьерной техники, а также выступление профессиональных артистов.



Для детей предусмотрены аквагрим и костюмированные фото, тематический конкурс рисунка на асфальте "Мы рисуем БелАЗ!", картинги, а также игровые зоны. Кроме этого, во время дня открытых дверей будут действовать торговые и сувенирные павильоны, чеканка монет и многое другое.



Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00.