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День открытых дверей состоялся сегодня на факультете внутренних войск Военной академии

Показательные выступления спецназа, роты почетного караула, специалистов-кинологов и взрывотехников. День открытых дверей состоялся сегодня на факультете внутренних войск Военной академии. Абитуриентам, а также всем желающим показали образцы формы и вооружения, а также военную и специальную технику ведомства. Традиционно подобное мероприятие привлекает многих желающих. Для одних это узнать о порядке поступления в Военную академию, для других - посмотреть на работу спецназа.

Факультет внутренних войск Военной академии был образован 26 лет назад. За это время лейтенантские погоны получили почти полторы тысячи человек. Высшее образование дается по специальности "управление подразделениями внутренних войск" с присвоением квалификации "юрист".

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