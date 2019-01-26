Показательные выступления спецназа, роты почетного караула, специалистов-кинологов и взрывотехников. День открытых дверей состоялся сегодня на факультете внутренних войск Военной академии. Абитуриентам, а также всем желающим показали образцы формы и вооружения, а также военную и специальную технику ведомства. Традиционно подобное мероприятие привлекает многих желающих. Для одних это узнать о порядке поступления в Военную академию, для других - посмотреть на работу спецназа.