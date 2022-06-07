День открытых дверей в Военной академии

У нас курсанты факультета военной разведки все совершают прыжки с парашютами, за время обучения прыгаем порядка 20 раз. Мы хотим показать нашим будущим абитуриентам, курсантам, чтобы заинтересовать, мотивировать при поступлении на наш факультет в Военную академию, чтобы они дальше связали свою жизнь с Вооруженными силами.

Александр Красновский, начальник кафедры факультета военной разведки Военной академии Беларуси