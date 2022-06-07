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День открытых дверей в Военной академии
Каково это - Родину защищать? День открытых дверей сегодня проводит Военная академия. Главную кузницу офицерских кадров посетили школьники, суворовцы, учащиеся кадетских классов, военнослужащие срочной службы со всей страны. Особой популярностью у абитуриентов пользуется факультет военной разведки. Здесь можно примерить парашют, взять урок рукопашного боя и ознакомиться с вооружением.
У нас курсанты факультета военной разведки все совершают прыжки с парашютами, за время обучения прыгаем порядка 20 раз. Мы хотим показать нашим будущим абитуриентам, курсантам, чтобы заинтересовать, мотивировать при поступлении на наш факультет в Военную академию, чтобы они дальше связали свою жизнь с Вооруженными силами.
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