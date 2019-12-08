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День открытых идей в законодательных стенах. Чем живут новые депутаты?
У седьмого созыва парламента уже начались трудовые будни. Конечно, у многих политический дебют, но преемственность сохранили. Это как раз поможет парламентариям-новичкам быстро влиться в законодательный процесс. И пусть первая сессия для них завершится через недели две, впереди - парламентская весна. А значит, готовить законопроекты будут вместе в комиссиях, да и в тесной связке с госорганами и бизнесом.
Тут пригодится и опыт, и знания с предыдущих мест работы. Но главное - каждый документ рассматривать с точки зрения своих избирателей. То есть как решения, принятые в Овальном зале, скажутся на простом человеке. Поэтому встречи с теми, кто поверил и отдал голос за своего депутата, - как раз таки лучший источник идей, где и что в правовой базе нужно подкорректировать.
Об этом говорил и Президент, настраивая народных избранников на активную работу в ближайшие четыре года. Кстати, многие парламентарии готовы сразу браться за дело. В чем убедилась и наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Она поговорила с сенаторами и депутатами в первый день их большой совместной работы (видео).
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