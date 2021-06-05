День памяти святой Евфросинии Полоцкой отмечают 5 июня

Сегодня день памяти святой преподобной Евфросинии Полоцкой. Она стала первой женщиной с наших земель, которую церковь причислила к лику святых. Ее равно почитают христиане всех конфессий. В честь нее освящены храмы на нескольких континентах. Но главным местом торжества традиционно становится древний Полоцк - родной город святой. Здесь внучка Всеслава Чародея и Владимира Мономаха начала свой духовный и просветительский путь. Княжна отреклась от светской жизни и в 12 лет ушла в монастырь.



