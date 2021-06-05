3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
День памяти святой Евфросинии Полоцкой отмечают 5 июня
Сегодня день памяти святой преподобной Евфросинии Полоцкой. Она стала первой женщиной с наших земель, которую церковь причислила к лику святых. Ее равно почитают христиане всех конфессий. В честь нее освящены храмы на нескольких континентах. Но главным местом торжества традиционно становится древний Полоцк - родной город святой. Здесь внучка Всеслава Чародея и Владимира Мономаха начала свой духовный и просветительский путь. Княжна отреклась от светской жизни и в 12 лет ушла в монастырь.
Благодаря Евфросинии Полоцкой Беларусь получила богатое сакральное наследие - настоящие духовные святыни: древнейшие фрески, иконы, Полоцкий крест. И, что особенно ценно, монастырь, который основала преподобная. О заступнице нашей земли и ее наследии смотрите завтра в "Главном эфире".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП