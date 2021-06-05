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День памяти святой Евфросинии Полоцкой отмечают 5 июня

Сегодня день памяти святой преподобной Евфросинии Полоцкой. Она стала первой женщиной с наших земель, которую церковь причислила к лику святых. Ее равно почитают христиане всех конфессий. В честь нее освящены храмы на нескольких континентах. Но главным местом торжества традиционно становится древний Полоцк - родной город святой. Здесь внучка Всеслава Чародея и Владимира Мономаха начала свой духовный и просветительский путь. Княжна отреклась от светской жизни и в 12 лет ушла в монастырь.


Благодаря Евфросинии Полоцкой Беларусь получила богатое сакральное наследие - настоящие духовные святыни: древнейшие фрески, иконы, Полоцкий крест. И, что особенно ценно, монастырь, который основала преподобная. О заступнице нашей земли и ее наследии смотрите завтра в "Главном эфире".


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