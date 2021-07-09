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День патриотического воспитания прошел в лагере "Белые росы"
Как правильно сложить парашют, для чего нужен бронежилет. Такие милитари мастер-классы для детей прошли в летнем лагере "Белые росы", что в Минском районе. В день патриотического воспитания к отдыхающим пожаловали военнослужащие 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания. Такие интерактивные лекции планируют проводить в каждой смене.
Оздоровительный лагерь "Белые росы" в Острошицком Городке открылся в этом году. Сейчас там отдыхают 180 детей. Всего же запланированы четыре смены.