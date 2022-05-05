День печати отмечают 5 мая репортеры, редакторы, верстальщики и издатели

Сегодня профессиональный праздник работников средств массовой информации. День печати отмечают репортеры, редакторы, верстальщики и издатели. Именно в этот день в 1912 году вышел первый номер газеты "Правда". Кроме того, в 1581 году 5 мая в Острожской типографии Ивана Федорова вышел первый славянский календарь на старобелорусском языке, который назывался "Хронология". В настоящее время старейшие периодические издания в Беларуси - газеты "Звязда" и "СБ. Беларусь сегодня". Несмотря на то что электронные системы стремительно захватывают информационное поле, бумажные носители не теряют актуальности. Более того, многие из них тоже переместились в интернет, рассказывая об актуальном на самых разных платформах.



Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам сферы информации и связи с профессиональными праздниками - Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи.



"Мы никак не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру, а заодно само государство и белорусский народ. Ваша благородная миссия - не просто выпустить газету или телерепортаж, а донести до человека живительное слово правды, которое помогает ему подняться над обыденностью, придает силы для созидания, делает его настоящим патриотом Отечества", - говорится в поздравлении.

