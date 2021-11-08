День пианиста отмечают в мире

Их главное оружие - 88 клавиш, а суперспособность - филигранно исполнять сложнейшие музыкальные пассажи. У пианистов всего мира - профессиональный праздник.Музыканты отмечают его в 8-й раз.



Событие вписали в календарь именно белорусские пианисты.



Эпицентр празднования сегодня - гимназия-колледж при Академии музыки. Здесь воспитали сотни лауреатов престижных конкурсов, которые покоряли экспертов игрой на фортепиано. Мини-консерваторию с 300-летней историей реставрировали под патронажем Президента Беларуси, здесь же прописали новинки - 22 рояля и 14 пианино. Кстати, в последние годы возродили и звучащий бренд страны - высококачественные пианино "Беларусь". И даже в наше время "певучие" инструменты изготавливают вручную.