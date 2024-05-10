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День Победы для Европы - повод для репрессий
В ряде стран ЕС празднование 9 Мая стало фактически уголовным преступлением. Особенно настойчиво пытались испортить людям праздник полиция и спецслужбы Прибалтийских республик. В Литве уже в канун 9 Мая проводили задержания и профилактические беседы с людьми, которых подозревали в намерении возлагать цветы к мемориальным объектам. В Даугавпилсе была даже задержана 80-летняя старушка, под плащом которой полиция углядела георгиевскую ленту.
В Латвии задерживали гораздо активнее: здесь, например, полицейские толпой скрутили некоего гражданина, который включил на телефоне песню "Журавли".
В общей сложности за песни и ленточки в стране было задержано около двух десятков человек. А в Саласпилсе на месте концлагеря ночью убрали все цветы, которые принесли туда накануне.
В Эстонии не стали запрещать возложение цветов к Бронзовому солдату, но отменили общественный транспорт и штрафовали за парковку поблизости машин, поэтому к памятнику приходилось идти более километра. Праздничный концерт эстонцы могли посмотреть лишь с берега пограничной реки - специально для них его транслировали в российском Ивангороде.
В городах Германии празднование было по-настоящему массовым: например, в Кельне состоялось шествие и автопробег. На улицах города можно было встретить и белорусов.
"Мы стоим здесь, в Германии, в центре города Кельна, чтобы выразить нашу признательность всем людям, которые спасли Европу от коричневой чумы. Хотим отметить великую жертву белорусского народа, который больше других пострадал в ходе Великой Отечественной войны!" - рассказали соотечественники.
У мемориала в Трептов-парке собирались люди, которые пытались провести митинг в столице Германии. Им под угрозой полицейских репрессий было запрещено использовать флаги России и Советского Союза. Задержания производились за демонстрацию знамен и даже символики на футболках. Всего в Берлине были задержаны 10 человек. За демонстрацию символики, связанной с Великой Победой, в ряде стран ЕС беспощадно карали. В Эстонии за это полагался штраф до 1200 евро, в Латвии - до 3200, в Литве до 1200.
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