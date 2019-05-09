День Победы никого не оставляет равнодушным, белорусы отмечают праздник масштабно

И уже менее чем через час у Вечного огня начнется торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу Победы. Прямую трансляцию, напомню, будет вести Белтелерадиокомпания, а также телеканал "Россия 24".



На связь вновь выходит наш корреспондент Вероника Бута (прямое включение).





Оба моих деда прошли войну от начала и до самого конца. Не могу я сегодня об этом не сказать в прямом эфире









Здравствуйте! Еще раз с праздником вас и всех наших зрителей. Честно признаюсь, День Победы - один из моих самых любимых праздников, занимает особое место в нашей семье. Оба моих деда прошли войну от начала и до самого конца. И знаете, не могу я сегодня об этом не сказать в прямом эфире.



Мой дедушка Вася в составе 1-го Белорусского фронта дошел до Берлина, а потом в 45-м еще продолжал работать в немецком госпитале. С ним мы мало говорили о войне, он не хотел вспоминать эти три самых страшных года своей жизни.



Дедушка Коля, напротив, часто встречался со школьниками и рассказывал о победах и поражениях нашей армии, чтобы помнили, какой ценой достались мир и независимость. 3 июля он помог освободить Минск, спустя неделю уже боролся и за мой родной город Слоним. Он тоже дошел до Германии.



А потом оба с боевыми ранениями, но живыми вернулись на родину. Вместе со всей страной возрождали из пепла свой дом, строили его практически заново, кирпичик за кирпичиком, завод за заводом, школу за школой. Нынешний год - это год 75-летия мирной жизни белорусов. Все эти годы мы помним каждого, кто стоял за этой Победой. И каждому сегодня в очередной раз говорим спасибо.







С портретами своих родных, кто прошел войну, сегодня придут многие семьи

Участники акции "Беларусь помнит" уже начинают собираться возле площади Победы. Попрошу операторов по возможности показать их. Акция в нашей стране зародилась уже давно и поистине стала народной.

