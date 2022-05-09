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День Победы объединяет разные поколения
День Победы - это праздник, который объединяет разные поколения: тех, кто встал на защиту страны, и тех, чья задача - сохранить память о великом подвиге.
И как подтверждение того, что мы помним, сегодняшнее масштабное "Шествие поколений". Оно начнется в 11 часов. Отправная точка - Октябрьская площадь. Там работает съемочная группа АТН.
На прямую связь выходит Вероника Бута.
Мы сейчас на Октябрьской площади. Именно здесь место сбора для тех, кто захочет отдать дань памяти нашим героям. Ровно в 11 неравнодушные белорусы все вместе пройдут к монументу Победы с цветами и фотографиями тех, кто отдал жизни за то, чтобы жили мы. Отдать честь мужеству и героизму наших отцов, дедов и прадедов сможет абсолютно каждый. Это шествие по-настоящему станет шествием поколений. Убеждена, это будут тысячи белорусов. Поэтому если вы хотите к нам присоединиться, рекомендую приезжать не позже 10:30 (видео).
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