День Победы объединяет разные поколения

Мы сейчас на Октябрьской площади. Именно здесь место сбора для тех, кто захочет отдать дань памяти нашим героям. Ровно в 11 неравнодушные белорусы все вместе пройдут к монументу Победы с цветами и фотографиями тех, кто отдал жизни за то, чтобы жили мы. Отдать честь мужеству и героизму наших отцов, дедов и прадедов сможет абсолютно каждый. Это шествие по-настоящему станет шествием поколений. Убеждена, это будут тысячи белорусов. Поэтому если вы хотите к нам присоединиться, рекомендую приезжать не позже 10:30 (видео).