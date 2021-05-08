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День Победы отпразднуем вместе в эфире "Беларусь 1"
Присоединиться к празднованию можно не выходя из дома. Кульминацию 9 Мая традиционно покажем в прямом эфире. Агентство теленовостей готовит большой информационный марафон. На протяжении всего дня будем рассказывать, что будет происходить в кадре и за кадром у монумента Победы, на площади Государственного герба и флага и на главных улицах городов. В эфире "Беларусь 1" - поздравления именитых лиц, эмоции ветеранов, репортажи с обновленных мемориалов. Также мы раскроем фронтовые письма и покажем, как буквально из пепла возрождали белорусские города. День Победы празднуем вместе!
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