День Победы в Гродно отмечают с размахом

О праздничном марафоне в регионах страны. Жителей Гродно по традиции на праздничных мероприятиях объединил Курган Славы.

Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям! Здесь же развернулись и народные гуляния.

В Гродно День Победы отмечают с размахом. Стартовали торжества с масштабной акции "Шествие поколений". По центральному проспекту Космонавтов прошли тысячи горожан с портретами своих семейных героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Торжественный митинг по традиции состоялся на Кургане Славы. Это место знаковое для каждого горожанина. Возвели комплекс в конце 60-х годов прошлого века в память о воинах-освободителях. Для его создания была использована земля с братских могил из каждого района Гродненской области.





У меня сегодня огромнейший праздник, дожив до 99 лет, я отмечаю его на Кургане Славы вместе с нашими наследниками. И мы, участники войны, с таким же светлым духом, душа у нас молодая, потому что 77 лет мы отмечаем, как после войны живет наша Беларусь.

"Это праздник не только для нас, это праздник для наших детей. Мы сегодня приняли участие в митинге, прошли в шествии с портретами, с флагами, с шариками. Действительно приятно, такое мероприятие оно должно быть. Это действительно наша память, и дети должны эту память чтить", - делятся горожане.

День Победы в Гродно в этом году можно назвать самым музыкальным праздником. На импровизированных концертных площадках играет музыка, поют песни военных лет. Духовые оркестры Вооруженных Сил и внутренних войск поддерживают праздничную атмосферу.

"Праздник Победы - это великий праздник. Мы сюда пришли с друзьями, чтобы отдохнуть, поздравить ветеранов. Очень много локаций, разные интерактивные площадки. Настроение тоже праздничное", - рассказывает участница мероприятия.

"Уже 77 лет мы празднуем такое великое событие. И самое главное - помнить, чтобы этого не повторить. А здесь сегодня видно, что людям праздник нравится. Потому что людей огромное количество. Здесь и фотозоны, и фудтраки. Можно и перекусить, и поиграть, и сфотографироваться", - делится впечатлениями житель города Гродно.

Неподдельный интерес особенно у молодого поколения вызывает выставка вооружения и военного обмундирования гродненского гарнизона. Тематические интерактивные площадки с демонстрацией техники организовали сотрудники МЧС, ГАИ и пограничники.