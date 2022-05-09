3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
День Победы в Гродно отмечают с размахом
О праздничном марафоне в регионах страны. Жителей Гродно по традиции на праздничных мероприятиях объединил Курган Славы.
Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям! Здесь же развернулись и народные гуляния.
В Гродно День Победы отмечают с размахом. Стартовали торжества с масштабной акции "Шествие поколений". По центральному проспекту Космонавтов прошли тысячи горожан с портретами своих семейных героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Торжественный митинг по традиции состоялся на Кургане Славы. Это место знаковое для каждого горожанина. Возвели комплекс в конце 60-х годов прошлого века в память о воинах-освободителях. Для его создания была использована земля с братских могил из каждого района Гродненской области.
У меня сегодня огромнейший праздник, дожив до 99 лет, я отмечаю его на Кургане Славы вместе с нашими наследниками. И мы, участники войны, с таким же светлым духом, душа у нас молодая, потому что 77 лет мы отмечаем, как после войны живет наша Беларусь.
"Это праздник не только для нас, это праздник для наших детей. Мы сегодня приняли участие в митинге, прошли в шествии с портретами, с флагами, с шариками. Действительно приятно, такое мероприятие оно должно быть. Это действительно наша память, и дети должны эту память чтить", - делятся горожане.
День Победы в Гродно в этом году можно назвать самым музыкальным праздником. На импровизированных концертных площадках играет музыка, поют песни военных лет. Духовые оркестры Вооруженных Сил и внутренних войск поддерживают праздничную атмосферу.
"Праздник Победы - это великий праздник. Мы сюда пришли с друзьями, чтобы отдохнуть, поздравить ветеранов. Очень много локаций, разные интерактивные площадки. Настроение тоже праздничное", - рассказывает участница мероприятия.
"Уже 77 лет мы празднуем такое великое событие. И самое главное - помнить, чтобы этого не повторить. А здесь сегодня видно, что людям праздник нравится. Потому что людей огромное количество. Здесь и фотозоны, и фудтраки. Можно и перекусить, и поиграть, и сфотографироваться", - делится впечатлениями житель города Гродно.
Неподдельный интерес особенно у молодого поколения вызывает выставка вооружения и военного обмундирования гродненского гарнизона. Тематические интерактивные площадки с демонстрацией техники организовали сотрудники МЧС, ГАИ и пограничники.
Еще у Кургана Славы развернулся импровизированный "Кулинарный привал". Гости праздника могли угоститься блюдами белорусской кухни и, конечно же, попробовать традиционную солдатскую кашу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов