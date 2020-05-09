Праздник продолжится вечерней программой. В 21:45 на площади Победы начнется концерт "Во славу общей Победы". На сцене выступят известные белорусские коллективы "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", солисты Большого театра, звезды белорусской эстрады и молодые таланты. Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию. День Победы завершится фейерверком. Залпы прозвучат во всех областных центрах. В Минске в 23:15 фейерверк будет дан из 8 точек и продлится 7 минут. Его будет хорошо видно в районе площади Победы, стелы "Минск - город-герой", площадки у "Чижовка-Арены", гостиницы "Беларусь", столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, Ботанического сада, набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.