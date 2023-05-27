День пограничника проходит на "Линии Сталина". Фотофакт

День пограничника проходит на "Линии Сталина". Мероприятие проводится совместно с Государственным пограничным комитетом.

Зрители увидят военно-историческую реконструкцию важнейшего события в истории страны - объединения осенью 1939 года земель Западной и Восточной Беларуси. Также гостям представят эпизоды демаркации и охраны новой границы, налаживания мирной жизни, трагического начала войны, самоотверженной обороны одной из застав. Будут задействованы военно-исторический клуб "Солдаты Победы" и боевая техника времен Великой Отечественной войны.









Также работают несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия, метании гранат и других мастер-классах. Самых активных участников наградят дипломами и ценными призами.

































