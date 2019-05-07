У православных верующих Радуница

Церковный и народный календари сегодня объединены большой и светлой датой. По древней традиции каждый год во второй вторник после Воскресения Христова мы вспоминаем усопших.



В церквях звучит заупокойная молитва и пасхальные песнопения. Традиционно многолюдно на кладбищах. Люди наводят порядок на могилах, убирают мусор, чистят памятники и ограды. В связи с массовым посещением мест захоронения в усиленном режиме работают сотрудники ГАИ и милиция. Выведены дополнительные автобусы для подвоза людей. Изменена схема движения личного транспорта.



