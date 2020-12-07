День посткроссера прошел в почтовых отделениях Беларуси

День посткроссера в отделениях почтовой связи. Целый день открытки можно было отправить дешевле. В ответ как бонус придут послания из других стран. Посткроссинг - это международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков мира обмениваются почтовыми карточками и марками. В коллекции некоторых любителей более тысячи открыток. Белпочта проводит такие мероприятия, как день посткроссера, несколько раз в год, ведь движение в нашей стране достаточно популярное - посткроссеров в Беларуси почти 32 тысячи.