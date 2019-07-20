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День пожарной службы отмечают сегодня в Минске

Гостей ждет парад и выставка техники, водная феерия и концерт. Праздник пройдет в Центральном детском парке имени Максима Горького. Спасатели подготовили интересные конкурсы и викторины. Начало в 11:00. Профессиональный праздник спасатели отметят и в других городах Беларуси.

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