День пожарной службы отмечают сегодня в Минске

Гостей ждет парад и выставка техники, водная феерия и концерт. Праздник пройдет в Центральном детском парке имени Максима Горького. Спасатели подготовили интересные конкурсы и викторины. Начало в 11:00. Профессиональный праздник спасатели отметят и в других городах Беларуси.



