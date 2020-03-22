День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

В Беларуси сегодня День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С праздником специалистов отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко.

Эти люди делают нашу повседневную жизнь достойной и комфортной: красивые города и села, благоустроенные улицы и дворы, тепло и чистая вода в домах. Профессионализм и добросовестный труд работников ЖКХ высоко оценивают не только жители страны, но и гости Беларуси.