Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

В Беларуси сегодня День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С праздником специалистов отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко.
Эти люди делают нашу повседневную жизнь достойной и комфортной: красивые города и села, благоустроенные улицы и дворы, тепло и чистая вода в домах. Профессионализм и добросовестный труд работников ЖКХ высоко оценивают не только жители страны, но и гости Беларуси.