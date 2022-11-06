День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси

"Крылатой" отрасли 89 лет! Всех, кто делает полет безопасным, поздравил Президент - это пилоты, бортпроводники, авиадиспетчеры и инженеры. День рождения белорусской гражданской авиации - 7 ноября 1933 года, тогда состоялось торжественное открытие минского аэропорта. С летного поля поднялся в небо и взял курс на Москву самолет К-5.



Почти за 9 десятков лет истории гражданская авиация - это визитная карточка Беларуси. А главная воздушная гавань страны - Национальный аэропорт Минск - по своему оснащению считается одним из лучших на территории СНГ!