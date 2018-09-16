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День работников леса отмечают сегодня в Беларуси
Это почти 100 тысяч человек - все те, кто оберегает и сохраняет природные богатства нашей страны. С профессиональным праздником работников лесного хозяйства поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Мы должны сохранить и приумножить богатство родной земли для потомков. Безусловно, сегодня невозможно обойтись без новых технологий, но ничто не заменит профессионализм, знания и опыт, которыми обладают белорусские лесоводы", - говорится в поздравлении Главы государства.
Зеленые храмы нашей земли, которые обеспечивают белорусам экологическую безопасность, представляют собой важную составляющую народно-хозяйственного комплекса Беларуси. Мы входим в число ведущих лесных государств Европы, а площадь нашего лесного фонда - более 9 с половиной миллионов гектаров. С января 2020 года в Беларуси планируется ввести электронную систему учета древесины, а опытный образец планируют разработать уже в следующем году.
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