День работников леса отмечают сегодня в Беларуси

Это почти 100 тысяч человек - все те, кто оберегает и сохраняет природные богатства нашей страны. С профессиональным праздником работников лесного хозяйства поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы должны сохранить и приумножить богатство родной земли для потомков. Безусловно, сегодня невозможно обойтись без новых технологий, но ничто не заменит профессионализм, знания и опыт, которыми обладают белорусские лесоводы", - говорится в поздравлении Главы государства.