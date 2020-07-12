3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
День работников налоговых органов отмечают в Беларуси
Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сейчас платить налоги и бизнесу, и обычным людям быстро и удобно. Те, кто работают в этой сфере, сегодня отмечают 30-летний юбилей. С профессиональным праздником работников налоговых органов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко:
Президент поздравил работников налоговых органов
"За три десятилетия налоговая служба Беларуси сформировалась как сильная, современная, динамично развивающаяся структура, которая четко и эффективно решает поставленные перед ней задачи, ориентирована на постоянное внедрение передового опыта и высоких технологий, конструктивный диалог с добросовестным плательщиком и повышение его финансовой грамотности. Убежден, компетентность и ответственность сотрудников ведомства, нацеленность на дальнейшее упрощение налоговой системы помогут и в будущем создавать все условия для динамичного роста национальной экономики и благосостояния каждого жителя Беларуси",
- говорится в поздравлении.
Работники сферы отвечают за точный расчет и наполнение нашей казны
Ведь за счет налогов развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура, выплачиваются пенсии и пособия. За прошлый год в бюджет страны поступило более 26 миллионов рублей.
Сергей Шкут, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:
"Налоговыми органами создана широкая линейка электронных сервисов - это личный кабинет плательщика, где вы сможете осуществить любые административные процедуры, вы можете подать декларацию. В личный кабинет у нас приходит извещение об уплате налогов, есть ряд налоговых калькуляторов, и вы можете просмотреть, просчитать свою деятельность, если вы индивидуальный предприниматель, или как физическое лицо можете просчитать свой подоходный налог за год".
Налоговиков в Беларуси сегодня более 6 тысяч. Это сотрудники профильного министерства, преподаватели вузов и налоговые инспекторы. Львиную долю кадров для отрасли готовит Государственный экономический университет. Только с 2007 года учебное заведение выпустило более 900 таких специалистов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва