День работников налоговых органов отмечают в Беларуси

Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сейчас платить налоги и бизнесу, и обычным людям быстро и удобно. Те, кто работают в этой сфере, сегодня отмечают 30-летний юбилей. С профессиональным праздником работников налоговых органов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко:





Президент поздравил работников налоговых органов

"За три десятилетия налоговая служба Беларуси сформировалась как сильная, современная, динамично развивающаяся структура, которая четко и эффективно решает поставленные перед ней задачи, ориентирована на постоянное внедрение передового опыта и высоких технологий, конструктивный диалог с добросовестным плательщиком и повышение его финансовой грамотности. Убежден, компетентность и ответственность сотрудников ведомства, нацеленность на дальнейшее упрощение налоговой системы помогут и в будущем создавать все условия для динамичного роста национальной экономики и благосостояния каждого жителя Беларуси",

- говорится в поздравлении.

Работники сферы отвечают за точный расчет и наполнение нашей казны

Ведь за счет налогов развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура, выплачиваются пенсии и пособия. За прошлый год в бюджет страны поступило более 26 миллионов рублей.

Сергей Шкут, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Налоговыми органами создана широкая линейка электронных сервисов - это личный кабинет плательщика, где вы сможете осуществить любые административные процедуры, вы можете подать декларацию. В личный кабинет у нас приходит извещение об уплате налогов, есть ряд налоговых калькуляторов, и вы можете просмотреть, просчитать свою деятельность, если вы индивидуальный предприниматель, или как физическое лицо можете просчитать свой подоходный налог за год".