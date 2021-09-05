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День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечают в Беларуси - Президент поздравил нефтяников

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечают сегодня в Беларуси.

Это геологи и буровики, разработчики и строители, транспортники и технологи.

Президент поздравил их с профессиональным праздником

. Нефтегазовая сфера - одна из ключевых отраслей в тяжелой индустрии Беларуси. За последние годы предприятия вышли на качественно новый уровень развития - их продукция востребована и на внутреннем, и на внешнем рынках. Об итогах, планах и ближайших перспективах энергетиков расскажет

Алина Лаппо.

Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в развитии национальной экономики и укреплении энергетической безопасности страны

Одно из приоритетных направлений отрасли - газификация. В этой сфере работает более 20 тысяч человек. Сегодня голубое топливо в каждом регионе Беларуси. Это около 64 тысяч километров газовых сетей.
В последнее время в отрасли особое внимание автоматизации. Конечная цель - в режиме реального времени отслеживать все основные параметры работы систем.


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Природный газ подведен во все города, районные центры, в 3,5 тысячи сельских населенных пунктов. Работа эта продолжается. В ближайшую пятилетку будет построено порядка тысячи километров газовой сети, заменено 900 единиц газорегуляторных пунктов, обследовано 40 тысяч километров газопровода.
Алексей Кушнаренко, гендиректор ГПО "Белтопгаз"


Торфопредприятия планируют добыть около 11 млн тонн торфа к 2025 году


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Альтернатива природному газу - торф. Здесь потенциал большой, в год ценного органического ресурса добывают около 1,5 миллиона тонн. 20 % идет на экспорт в 25 стран мира. На пятилетку поставили новую планку - 11 миллионов тонн.



Наша топливная база, в том числе и торфяная, позволяет на ближайшие 100 лет обеспечить существующие потребности населения и промышленного комплекса. Мы очень интенсивно сегодня работаем с нашими цементными заводами, вытесняя импортируемый уголь и замещая его торфобрикетами. И дальше работаем над созданием нового вида топлива именно на базе торфа.
Ольга Прудникова, замминистра энергетики Беларуси


Использование местных видов топлива будет расширяться


Использование местных видов топлива идет достаточно интенсивно. Уже многое сделано для развития не только торфяной промышленности, также и гидроэнергетики, реализованы крупные проекты в сфере ветро- и солнечной энергетики. Широкая линейка энергоносителей позволит укрепить энергобезопасность страны, а использование в качестве топлива, например, биомассы решит вопросы экологии.



Сегодня наша страна - ядерная держава. И для нас комплексным вопросом является сбалансированность развития как всех видов энергоисточников, так и сбалансированность самого топливно-энергетического баланса. Перспективное направление, которое надо исследовать и пытаться реализовывать в республике - это вовлечение твердых коммунальных отходов. Это тоже вид местного ресурса, который образуется у нас большими темпами. Мы уже занимаемся возможностью их использования в качестве топлива на наших объектах.
Ольга Прудникова, замминистра энергетики Беларуси


Основная работа сейчас в отрасли уделяется перспективным направлениям. Просчитывается при этом и экономическая выгода. Что касается твердых коммунальных отходов, то через 15 лет планируют довести их использование до 90 %.



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