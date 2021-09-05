День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечают в Беларуси - Президент поздравил нефтяников

Сегодня наша страна - ядерная держава. И для нас комплексным вопросом является сбалансированность развития как всех видов энергоисточников, так и сбалансированность самого топливно-энергетического баланса. Перспективное направление, которое надо исследовать и пытаться реализовывать в республике - это вовлечение твердых коммунальных отходов. Это тоже вид местного ресурса, который образуется у нас большими темпами. Мы уже занимаемся возможностью их использования в качестве топлива на наших объектах.

Ольга Прудникова, замминистра энергетики Беларуси