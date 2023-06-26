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День работников прокураторы отмечают в Беларуси 26 июня
Сегодня отмечается День работников прокуратуры. С профессиональным праздником представителей и ветеранов органов поздравил Президент.
"Защищая права и свободы граждан, обеспечивая верховенство закона и справедливости, сохраняя историческую правду, сотрудники прокуратуры делают все, чтобы Беларусь поступательно развивалась и крепла, а в нашем обществе всегда царили мир и согласие, - говорится в поздравлении. Глава государства поблагодарил за работу ветеранов и выразил признательность, что они заложили прочные основы функционирования всей системы органов прокуратуры и остаются в строю, передавая свой богатый опыт молодежи.
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