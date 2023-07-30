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День работников торговли отмечают в Беларуси 30 июля

Сегодня в Беларуси День работников торговли. С профессиональным праздником тружеников отрасли поздравил Президент. В этой сфере экономики заняты свыше 600 тысяч человек, большинство из них женщины.

Торговля прочно занимает второе место по вкладу в ВВП страны.

Одна из главных задач для отрасли - повышение доли белорусских товаров. В прошлом году зафиксирован рост на 1,7 %. Такая же тенденция наблюдается и в первой половине 2023-го. Несмотря на негативные внешние вызовы, наличие широкого ассортимента продуктов питания, одежды и обуви в наших магазинах обеспечено для покупателей на 100 %. Нет проблем и с наличием овощей в межсезонный период.

Продолжается работа и над ценовым регулированием. Новые подходы изучаются экспертной группой, которая создана на площадке МАРТ.

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