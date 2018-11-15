Белорусскому радио 93 года! Поздравляем!

93 года на национальных волнах! 15 ноября 1925 года словами "Увага, гаворыць Мінск" радио заговорило на белорусском языке, а радиостанция буквально ворвалась в каждый дом. Сегодня эта культура стремительно развивается, становится универсальной и еще более техничной. Подробнее - Ольга Медведь.

От тридцатиминутных включений до пяти каналов круглосуточного вещания, от неподъемных аппаратов и бобин с лентой до эфира в один клик. За годы своего существования Белорусское радио прошло путь от обычной радиоточки к наикрупнейшей в стране современной медиаструктуре. 93 года назад волны РВ-10 поселились в каждой семье. Позже они прошли через страшные военные годы и были вестниками самых трагических и самых долгожданных радостных новостей. А над одним материалом, как говорят, с полей работал не только журналист, но и целая бригада операторов, ассистентов, монтажеров и многих других.

Сейчас в структуре Белтелерадиокомпании два общенациональных канала и три радиоточки на любой вкус и возраст. Например, Первый национальный - это самые актуальные новости, наша музыка и лица, аудиолитература и театр. Международный вещатель "Беларусь" говорит на 9 языках по всему миру. Свои поклонники есть в таких неожиданных уголках, как Бангладеш, Пакистан, Индия, Новая Зеландия и других. В названии первой в стране специализированной станции заложено и основное направление - "Культура". В этом сезоне 15-летие отметил молодежный хитовый "Радиус FМ", а роковую двадцатку - "Сталіца".

Это здание в Минске первое на постсоветском пространстве построено специально под радио. В сезоне 2018 юбилей отмечает здание на Красной, 4. В свое время его возвели в самые короткие сроки: в 1959 Москва подписала проект, и вот уже 55 лет это постоянное место прописки и регулярного вещания.