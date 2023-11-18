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Выставка вооружения, выступления кинологов, реконструкция боев - День ракетных войск и артиллерии отмечают на "Линии Сталина"
Широкая выставка вооружения, выступления кинологов, тематические зоны, солдатская каша и, конечно, залпы артиллерийских орудий - День ракетных войск и артиллерии отмечают 18 ноября на "Линии Сталина". В этом году реконструкция посвящена событиям Гомельско-Речицкой операции, а именно боям за плацдарм на реке Проня, после чего был освобожден Гомель.
Мы показываем 1943 год: бои на реке Проня и роль артиллерии в них. Это гаубичная артиллерия, которая поддерживала плацдарм, и противотанковая, которая не давала сбить ребят в реку, когда немцы контратаковали. Новую технику поставили, две немецкие самоходки будут действовать, новые бронеавтомобили, которые мы создали.
В реконструкции принимают участие актеры из Беларуси, России, Украины и Литвы. Праздник продолжается, гостей ждут тематические площадки, катание на технике и тир.
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