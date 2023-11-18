Выставка вооружения, выступления кинологов, реконструкция боев - День ракетных войск и артиллерии отмечают на "Линии Сталина"

Мы показываем 1943 год: бои на реке Проня и роль артиллерии в них. Это гаубичная артиллерия, которая поддерживала плацдарм, и противотанковая, которая не давала сбить ребят в реку, когда немцы контратаковали. Новую технику поставили, две немецкие самоходки будут действовать, новые бронеавтомобили, которые мы создали.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина"