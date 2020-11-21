День ракетных войск и артиллерии прошел на "Линии Сталина"

Масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню ракетных войск и артиллерии, прошли на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". По традиции именно в этом месте под Минском проходят знаковые действа, а большие военно-исторические реконструкции давно стали визитной карточкой комплекса. Владимир Королев окунулся в атмосферу праздника.

На этот раз реконструкторы восстановили события 77-летней давности - один из эпизодов начала освобождения Беларуси. 26 ноября 1943 года в Гомель вошли советские солдаты. Подробные баталии всегда вызывают неподдельный интерес у посетителей ИКК.

Реконструкторы восстановили события 1943 года

Реконструкция боев - одна из визитных карточек комплекса. Нередко здесь можно увидеть редкие экспонаты, многие из них на ходу. К примеру, этот мотоцикл БМВ - 38 года впервые обкатан именно сегодня. Его владелец - рестовратор Юрий Карпович признается - чтобы машины была на ходу, собирались запчасти по всему миру.

В целом линия Сталина - это не только площадка для реконструкции. Здесь находятся более десятка игровых зон для взрослых и детей. А также масштабная выставка вооружения и техники, в том числе, посвященные этому празднику.





