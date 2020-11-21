3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
День ракетных войск и артиллерии прошел на "Линии Сталина"
Масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню ракетных войск и артиллерии, прошли на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". По традиции именно в этом месте под Минском проходят знаковые действа, а большие военно-исторические реконструкции давно стали визитной карточкой комплекса. Владимир Королев окунулся в атмосферу праздника.
На этот раз реконструкторы восстановили события 77-летней давности - один из эпизодов начала освобождения Беларуси. 26 ноября 1943 года в Гомель вошли советские солдаты. Подробные баталии всегда вызывают неподдельный интерес у посетителей ИКК.
Реконструкторы восстановили события 1943 года
Реконструкция боев - одна из визитных карточек комплекса. Нередко здесь можно увидеть редкие экспонаты, многие из них на ходу. К примеру, этот мотоцикл БМВ - 38 года впервые обкатан именно сегодня. Его владелец - рестовратор Юрий Карпович признается - чтобы машины была на ходу, собирались запчасти по всему миру.
В целом линия Сталина - это не только площадка для реконструкции. Здесь находятся более десятка игровых зон для взрослых и детей. А также масштабная выставка вооружения и техники, в том числе, посвященные этому празднику.
Часто артиллерию называют богом войны, у военных есть даже поговорка: "Пот артиллериста сберегает кровь пехоты". Во все времена пушкари и бомбардиры, артиллеристы и ракетчики с честью несли свою службу. Сегодня именно от этих родов войск зависит жизнь пехоты и танков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все