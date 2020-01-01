День рождения белорусского телевидения

64 года назад, 1 января 1956 года прошлого века, к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Первая женщина-диктор в Беларуси. Неслучайно именно на первый день нового года пришлась и новая эра - телевидения. От этой даты ведут и летопись современного эфира. Тысячи телепередач и столько же людей за это время работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также радиоканалы. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - на любой вкус. Все они "вещают" в формате высокого разрешения.



Обновляется и техническая база. Так, телесезон стартовал с громкой премьеры - новостной телестудии "300 метров". Возможность съемок на 360 градусов теперь есть не только у самого большого павильона.



