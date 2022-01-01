День рождения Белорусского телевидения - 1 января 1956-го к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун

66 лет назад, 1 января 1956 года прошлого века, к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Неслучайно именно на первый день нового года пришлась и новая эра телевидения.

День рождения Белорусского телевидения

От этой даты ведут и летопись современного эфира. Тысячи телепередач и столько же людей за это время работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь - от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - на любой вкус. Все они вещают в формате высокого разрешения.













Проекты в жанре реалити плотно обосновались в эфирной сетке. Шоу X-Factor Belarus посмотрел каждый второй житель страны. В сумме это более 3,5 миллиона человек. Белтелерадиокомпания дала шанс талантам из народа. Большинство финалистов заключили контракты с продюсерской компанией. Для них Новый год - это старт в профессиональной творческой биографии.

20 лет - радиоканалу "Культура"

С 1 по 2 января прозвучит премьера на Первом национальном канале Белорусского радио "Радыётэка". Услышим записи из золотого фонда на Красной, 4. Новогодний эфир на радиоканале "Культура" совпадет с его 20-летием. С 1 по 9 января пройдет акция "Лучшее канала "Культура".