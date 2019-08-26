Семейный квест, флешмоб и посиделки у костра. День рождения отпраздновала "SOS - Детская деревня Боровляны". Сейчас там проживают 11 семей - в них воспитываются более 50 детей, оставшихся без попечения родителей. Первых же воспитанников Детская деревня в Боровлянах приняла в 1995 году. И за это время семейное тепло и любовь получили более ста детей.



"SOS - Детские деревни" действуют в 135 странах мира. В этом году международная организация отпразднует 70-летний юбилей.