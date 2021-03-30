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День рождения Театра-студии киноактера
Они воплощают на сцене кино. Сегодня день рождения Театра-студии киноактера. 30 марта 1982 года открылись спектаклем "Вся его жизнь" по уже существующей киноповести. Экспериментальная работа артистов киностудии "Беларусьфильм", минских театров и выпускников ВГИК белорусского набора произвела фурор. Новый коллектив стал использовать до этого неопробованные формы: кинофрагменты в спектакле и перенос сцены якобы на съемочную площадку. Также своим днем рождения коллектив считает 16 сентября, когда состоялась документальная регистрация театра.
Театр в Минске - единственный на постсоветском пространстве такого типа, где актерская труппа - звезды национального кинематографа. Сегодня в репертуаре два десятка постановок. Это современные произведения и мировая классика. В 2019 году Театр-студия киноактера сменил прописку - переехал из кинотеатра "Москва" в отремонтированное здание на Машерова в столице.
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