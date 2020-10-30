День рождения у Валентина Елизарьева. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир

День рождения сегодня отмечает народный артист СССР Валентин Елизарьев. Легендарному хореографу - 73. Уроженец Баку в 26 лет возглавил балетную труппу Большого театра Беларуси и стал самым молодым главным балетмейстером Советского Союза. За эти годы он поставил множество спектаклей, которые срывали овации не только в Минске, но за рубежом. Среди них - "Спящая красавица", "Спартак", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик".



