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День рождения у Валентина Елизарьева. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир

День рождения сегодня отмечает народный артист СССР Валентин Елизарьев. Легендарному хореографу - 73. Уроженец Баку в 26 лет возглавил балетную труппу Большого театра Беларуси и стал самым молодым главным балетмейстером Советского Союза. За эти годы он поставил множество спектаклей, которые срывали овации не только в Минске, но за рубежом. Среди них - "Спящая красавица", "Спартак", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик".

Тематический эфир на "Беларусь 3"

В честь дня рождения мастера телеканал

"Беларусь 3"

подготовил тематический эфир. В

14:40

смотрите интервью с Валентином Елизарьевым и редкие архивные кадры его богатого творческого наследия в программе "Майстры і куміры". А сразу после - в

15:30

- одна из новейших работ постановщика - балет Андрея Петрова "Сотворение мира" на сцене Большого театра Беларуси.

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