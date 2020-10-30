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День рождения у Валентина Елизарьева. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир
День рождения сегодня отмечает народный артист СССР Валентин Елизарьев. Легендарному хореографу - 73. Уроженец Баку в 26 лет возглавил балетную труппу Большого театра Беларуси и стал самым молодым главным балетмейстером Советского Союза. За эти годы он поставил множество спектаклей, которые срывали овации не только в Минске, но за рубежом. Среди них - "Спящая красавица", "Спартак", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик".
Тематический эфир на "Беларусь 3"
В честь дня рождения мастера телеканал
подготовил тематический эфир. В
14:40
смотрите интервью с Валентином Елизарьевым и редкие архивные кадры его богатого творческого наследия в программе "Майстры і куміры". А сразу после - в
15:30
- одна из новейших работ постановщика - балет Андрея Петрова "Сотворение мира" на сцене Большого театра Беларуси.
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