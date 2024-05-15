3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
День семьи отмечают в Беларуси 15 мая
Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. В Беларуси в этот день также отмечают республиканский праздник - День семьи, пишет БЕЛТА.
Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 56 тыс. браков.
В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. В настоящее время в стране насчитывается почти 124 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 405 тыс. детей.
Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране обеспечен рост размеров пособий по уходу за детьми, введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предоставляется широкий спектр соцуслуг. В 2024 году на систему государственных пособий выделено Br3,4 млрд, из них Br1,8 млрд - на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет.
Ряд гарантий и поддержка реализуются и в семьях, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время около 12 тыс. детей-сирот воспитываются в почти 7,7 тыс. замещающих семьях. Это и опекунские семьи, и приемные семьи, и детские дома семейного типа. Для них предусмотрено государственное обеспечение - ежемесячные денежные выплаты их приемным родителям, родителям-воспитателям, опекунам, а также возмещение средств на коммунальные услуги, которые связаны с содержанием детей-сирот.
Меры государственной поддержки действуют также для семей, усыновивших детей. Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 330 "О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) детей" предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на усыновленных детей до достижения ими возраста 16 лет. Сейчас на воспитании граждан-усыновителей находится более 7 тыс. усыновленных детей. Для более чем 5 тыс. из них осуществляются ежемесячные денежные выплаты.
В Республике Беларусь в мае 2024 года проводится республиканская акция "Моя семья - моя страна", приуроченная к празднованию Дня семьи. Основными мероприятиями указанной акции станут проведение тематических пресс-мероприятий, информационно-просветительских, благотворительных акций, тематических конференций, конкурсов, форумов, круглых столов и фестивалей, а также культурных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятия. Кроме того, во всех учреждениях общего среднего образования 15-16 мая будет проведен единый урок, посвященный Дню семьи.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов