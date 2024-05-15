День семьи отмечают в Беларуси 15 мая

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. В Беларуси в этот день также отмечают республиканский праздник - День семьи, пишет БЕЛТА.



Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 56 тыс. браков.



В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. В настоящее время в стране насчитывается почти 124 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 405 тыс. детей.



Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране обеспечен рост размеров пособий по уходу за детьми, введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предоставляется широкий спектр соцуслуг. В 2024 году на систему государственных пособий выделено Br3,4 млрд, из них Br1,8 млрд - на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет.



Ряд гарантий и поддержка реализуются и в семьях, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время около 12 тыс. детей-сирот воспитываются в почти 7,7 тыс. замещающих семьях. Это и опекунские семьи, и приемные семьи, и детские дома семейного типа. Для них предусмотрено государственное обеспечение - ежемесячные денежные выплаты их приемным родителям, родителям-воспитателям, опекунам, а также возмещение средств на коммунальные услуги, которые связаны с содержанием детей-сирот.



Меры государственной поддержки действуют также для семей, усыновивших детей. Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 330 "О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) детей" предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на усыновленных детей до достижения ими возраста 16 лет. Сейчас на воспитании граждан-усыновителей находится более 7 тыс. усыновленных детей. Для более чем 5 тыс. из них осуществляются ежемесячные денежные выплаты.



В Республике Беларусь в мае 2024 года проводится республиканская акция "Моя семья - моя страна", приуроченная к празднованию Дня семьи. Основными мероприятиями указанной акции станут проведение тематических пресс-мероприятий, информационно-просветительских, благотворительных акций, тематических конференций, конкурсов, форумов, круглых столов и фестивалей, а также культурных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятия. Кроме того, во всех учреждениях общего среднего образования 15-16 мая будет проведен единый урок, посвященный Дню семьи.



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