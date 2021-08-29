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День шахтера отмечают сегодня в Беларуси
Беларусь сегодня отмечает День шахтера. Горнодобывающая отрасль - одна из ключевых для экономики страны. Она вносит значительный вклад в увеличение экспортного потенциала, развитие социальной сферы и рост благосостояния всех жителей. С профессиональным праздником коллектив и ветеранов Беларуськалия поздравил Президент Александр Лукашенко.
Поздравление Президента Беларусис Днем шахтера
"Благодаря вашей чрезвычайно тяжелой, но очень важной работе Беларусь знают как родину «красного золота». Каждая пятая тонна калийных солей в мире добывается и перерабатывается в высококачественные удобрения именно в нашей стране. Сегодня шахтеры, сохраняя заложенные предшествующими поколениями лучшие традиции горняков, активно используют передовые технологии, инновационные продукты‚ научные разработки для повышения безопасности и производительности труда", - говорится в поздравлении.
Важным подарком в этом году стало торжественное открытие нового горно-обогатительного комплекса в Петрикове, участие в котором принял глава государства.
Во время церемонии Александр Лукашенко отметил - так мы только укрепляем свои позиции на мировом калийном рынке, где Беларусь, несмотря на санкционный прессинг, остается надежным партнером. В калийных удобрениях сегодня заинтересованы многие страны мира.
В Беларуси празднуют День шахтера
Ежедневно в "минеральные тоннели" спускаются 1400 человек. Калийные горизонты уходят на сотни метров под землю. Горняки там проводят 6 часов. За сутки же - 4 смены. В чем соль земли белорусской, какие перспективы у горнодобывающей отрасли и какой характер нужно иметь, чтобы работать в шахте? Об этом и не только смотрите сегодня в
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