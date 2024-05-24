ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

День славянской письменности и культуры отмечают в Беларуси

Сегодня День славянской письменности и культуры. 24 мая связано с почитанием по церковному календарю братьев-просветителей, создателей славянской азбуки и начинателей письменности - равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Благодаря распространению христианства, на наших землях появились первые рукописные книги. В Беларуси при многих монастырях и храмах действовали библиотеки и мастерские по переписи книг. Преимущественно богослужебные томики сейчас и составляют фонд раритетных изданий. В память о просветителях Кирилле и Мефодии в нашей стране действует Христианский центр их имени, а накануне праздника в столице прошли юбилейные, ХХХ Международные Кирилло-Мефодиевские чтения.

В честь братьев-просветителей, живших и проповедовавших в IX веке, в православных храмах проходят торжественные богослужения. Так, в Свято-Духовом кафедральном соборе - утренняя литургия, также состоится крестный ход на Минское замчище.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все