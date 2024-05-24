День славянской письменности и культуры отмечают в Беларуси

Сегодня День славянской письменности и культуры. 24 мая связано с почитанием по церковному календарю братьев-просветителей, создателей славянской азбуки и начинателей письменности - равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Благодаря распространению христианства, на наших землях появились первые рукописные книги. В Беларуси при многих монастырях и храмах действовали библиотеки и мастерские по переписи книг. Преимущественно богослужебные томики сейчас и составляют фонд раритетных изданий. В память о просветителях Кирилле и Мефодии в нашей стране действует Христианский центр их имени, а накануне праздника в столице прошли юбилейные, ХХХ Международные Кирилло-Мефодиевские чтения.