День со спасателями сегодня проводят студенты Минской области

Для юных бойцов дают мастер-класс по спецтехнике и навыкам сбора, преодоление огненной полосы как психологическая подготовка и подъем по автолестнице на четвертый этаж учебной башни. Такой экстремальный квест только разминка перед ликвидацией реального пожара.