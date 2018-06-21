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День со спасателями сегодня проводят студенты Минской области

Для юных бойцов дают мастер-класс по спецтехнике и навыкам сбора, преодоление огненной полосы как психологическая подготовка и подъем по автолестнице на четвертый этаж учебной башни. Такой экстремальный квест только разминка перед ликвидацией реального пожара.

В боевой готовности вместе с дежурной сменой пожарно-аварийной бригады Минского района молодые люди будут до завтра. Проект пилотный. День со спасателями планируют проводить регулярно в каждом районе области.

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