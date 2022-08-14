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День строителя отмечают в Беларуси - работников и ветеранов отрасли поздравил Президент

День строителя сегодня отмечают в Беларуси. Поздравления с праздником работникам и ветеранам отрасли направил Президент.

Строительная сфера под особым вниманием государства. За 6 месяцев годовой план выполнен более чем на 45 %. Введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья.

Лидером стала Брестская область. Также высокие темпы показали Гомельская и Гродненская. Сейчас совершенствуют нормативно-правовую базу сферы. Работают над уменьшением отходов строительства. Продолжают внедрять и новые технологии. Например, в Витебском регионе строят дома с электрическим отоплением.


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Развивается строительство жилья, в котором для отопления и приготовления пищи используется электроэнергия. Мы были первопроходцами в этом деле. Первый дом у нас был небольшой - восьмиквартирный дом в Лиозно. В прошлом году мы построили такие дома в Витебске, Толочине, Бешенковичах. В этом году также мы строим в Бешенковичах, в Верхнедвинске такие дома.
Андрей Пшонко, начальник управления комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома

Строительство для многодетных активно идет во всех регионах Беларуси. Почти 5 тысяч семей обеспечены жильем. Самые высокие темпы показали в Брестской и Гомельской областях.


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