День строителя отмечают в Беларуси - работников и ветеранов отрасли поздравил Президент

Развивается строительство жилья, в котором для отопления и приготовления пищи используется электроэнергия. Мы были первопроходцами в этом деле. Первый дом у нас был небольшой - восьмиквартирный дом в Лиозно. В прошлом году мы построили такие дома в Витебске, Толочине, Бешенковичах. В этом году также мы строим в Бешенковичах, в Верхнедвинске такие дома.

Андрей Пшонко, начальник управления комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома